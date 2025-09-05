Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (8)
Страхотен Иван Иванов на финал на младежкия US Open!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:39Коментари (0)56
© БФТ
България има финалист на Откритото първенство на САЩ (US Open) при подрастващите в лицето на Иван Иванов, който успя да надвие Зангар Нурланули от Казахстан с 2:0 сета (6:1, 6:4).

Двубоят продължи 1 час и 17 минути.

С тази победа световният номер 1 в юношеския тенис  затвърди впечатляващата си серия през турнира. Междувременно, Нурланули направи запомящо се представяне, като стана първият казахстански тенисист, достигнал полуфиналите на US Open при юношите.

Иванов демонстрира стабилен тенис, комбинирайки удари и защита, запазвайки концентрация и печелейки първия сет за 26 минути с доминиращите 6:1 гейма.

Съперник на финала за Иванов ще се определи до броени минути, измежду двойката Василев и Мигел, които играят при 1:1 сета.
Още по темата: общо новини по темата: 97
05.09.2025
04.09.2025
04.09.2025
04.09.2025
02.09.2025
02.09.2025
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Невероятно! Български финал на младежкия US Open след обрат на Василев
 Илиан Илиев на въпрос на "Фокус": Искахме да излезем с чест от двубоя
 Луис де ла Фуенте на въпрос на "Фокус": Дойдохме да вземем нашето
 България загуби от Испания за първи път като домакин!
 Фантастично! Двама българи на полуфинал на US Open!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: