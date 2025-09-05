© Селекционерът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев отговори на няколко въпроса на "Фокус" на пресконференцията след поражението от Испания на старта на световните квалификации в група "Е".



Първият бе по отношение на това какво не се получи в тактическия план, за да допуснем толкова попадения през първата част.



"Не можем да говорим, че не се е получило. Като цяло стояхме компактни...Тези полупространства, които испанците ги търсят...когато си невнимателен и за миг го използват. Физически себераздаването от футболистите бе на ниво. Другото опира вече до класа - ниво и това, че първият гол падна лесно и не успяхме да използваме този ентусиазъм, който имахме по трибуните.



Допуснахме лесно ранен гол и после по-трудно, въпреки че имахме една ситуация на Ради Кирилов да изравним. Много отбори като Франция, Нидерландия...по същият начин се опитват да затварят пространства, но допускаха голове - Франция - 5, а Нидерландия - 3. Второто полувреме се посъбрахме. Знаехме, а и със сигурност бе трудно да обърнем мача, но поне искахме да излезем с чест от двубоя."



"Ако, сте гледали по-внимателно Ботев в последните мачове използват Николай Минков като дясно крило. Причината беше, че в много моменти Кукурея застава като ляво крило и Нико Уилямс влиза вътре. В много отбори, където си препредават хората, ние сметнахме, че това препредаване срещу Испания няма да е добре заради това решихме да използваме Ники, който да влезе в линията на защитата и да станем в дадем момент с 5 защитника", обясни Илиев на въпрос на "Фокус" каква е причината Николай Минков да играе като дясно крило, а не като бек?