България загуби от Испания за първи път като домакин!

© FB: Team Bulgaria България започна световните квалификации за Мондиал 2026 с класическа загуба с 0:3 от актуалния европейски шампион Испания.



Двубоят се проведе пред впечатляващите 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски".



Това бе и първа среща между тези два тима на българска земя в исторически план.



Головете паднаха през първата част.



Резултатът откри Микел Оярсабал в 5-ата минута след асистенция на Мартин Субименди.



В 30-ата минута Марк Кукурея покачи на 2:0, вкарвайки изключителен гол след удар от движение, отправяйки топката в горния десен ъгъл на вратата.



Класическото 3:0 оформи Микел Мерино след удар с глава в 38-ата минута.



Към средата на първата част Радослав Кирилов надигра по левия фланг Педро Поро и стреля. Получи се рикошет в испанския защитник, а топката се удари в левия страничен стълб на Унай Симон. Това беше и най-сериозното положение пред трикольорите.



Българският национален отбор е играл пет пъти с Ла Фурия Роха преди днешния сблъсък. Подробности за срещите може да четете ТУК.



Настоящият състав на Испания е най-скъпият национален отбор, който е идвал у нас за сблъсък с България. Вижте подробности за това - ТУК.



Срещата България - Испания бе от група "Е". В другата среща от тази група Турция победи Грузия с 3:2 като гост.