България загуби от Испания за първи път като домакин!
Автор: Георги Куситасев 08:14
© FB: Team Bulgaria
България започна световните квалификации за Мондиал 2026 с класическа загуба с 0:3 от актуалния европейски шампион Испания. 

Двубоят се проведе пред впечатляващите 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски". 

Това бе и първа среща между тези два тима на българска земя в исторически план. 

Головете паднаха през първата част.

Резултатът откри Микел Оярсабал в 5-ата минута след асистенция на Мартин Субименди

В 30-ата минута Марк Кукурея покачи на 2:0, вкарвайки изключителен гол след удар от движение, отправяйки топката в горния десен ъгъл на вратата.

Класическото 3:0 оформи Микел Мерино след удар с глава в 38-ата минута. 

Към средата на първата част Радослав Кирилов надигра по левия фланг Педро Поро и стреля. Получи се рикошет в испанския защитник, а топката се удари в левия страничен стълб на Унай Симон. Това беше и най-сериозното положение пред трикольорите. 

Българският национален отбор е играл пет пъти с Ла Фурия Роха преди днешния сблъсък. Подробности за срещите може да четете ТУК

Настоящият състав на Испания е най-скъпият национален отбор, който е идвал у нас за сблъсък с България. Вижте подробности за това - ТУК

Срещата България - Испания бе от група "Е". В другата среща от тази група Турция победи Грузия с 3:2 като гост.
