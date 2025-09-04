Новини
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (12)
Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испания да настръхнат
Автор: Александър Антонов 22:19Коментари (0)33
© Фокус
Великата българска певица Валя Балканска беше голямата изненада преди днешния старт на световните квалификации на България и на европейския шампион Испания. 

Легендата, чийто глас се носи в космоса изпя "Излел е Дельо хайдутин", за да изуми с изпълнението си звездите на Испания, цяла България и препълнения Национален стадион "Васил Левски". С нея бе и виртуозният Петър Янев, който свиреше на каба гайда.

Срещата от група "Е" на пресявките за Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, започва в 21:45 час
а българско време. 

Това ще е първи домакински двубой за България срещу Испания в исторически план. 

Трикольорите са играли пет пъти с Ла Фурия Роха. Подробности за срещите може да четете ТУК

Настоящият състав на Испания е най-скъпият национален отбор, който е идвал у нас за сблъсък с България. Вижте подробности за това - ТУК.
Статистика: