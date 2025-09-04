Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (12)
Марек си върна треньора, с който игра бараж за Първа лига
Автор: Георги Куситасев 18:50Коментари (0)48
© marek1915.com
Танчо Калпаков официално се завърна в бившия си клуб Марек (Дупница), заменяйки Петър Колев. Специалистът водеше тима до края на сезон 2023/24, където дупничани стигнаха бараж за Първа лига, загубен от Ботев (Враца). 

Новакът в елита Монтана го нае за треньор при завръщането в Първа лига, но след поредица неубедителни резултати, Калпаков бе уволнен. 

"Добре дошъл отново в Марек на Танчо Калпаков! Специалистът от Панагюрище застава начело на нашия отбор за втори път. Той подписа договор с клуба и заменя на поста старши треньор Петър Колев.

Танчо Калпаков вече бе наставник на Марек в два последователни сезона. През 2022/2023 г. нашият тим, воден от Калпаков, спечели убедително Югозападната Трета лига, за да влезе в професионалния футбол. През 2023/2024 г. Марек с Танчо Калпаков игра бараж за влизане в елита, загубен драматично с дузпи от Ботев Враца като гост под Околчица.

Успех, Танчо! Знаеш как!", написаха от Марек на техния сайт и в социалните мрежи.
