Пореден рекорд на Новак Джокович в тениса!

Легендата на световния мъжки тенис Новак Джокович подобрява рекорд след рекорд!



С класирането си за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) за сезон 2025, Ноле се превърна в единственият тенисист в историята с над 95 победи на всеки един от четирите турнира от Големия шлем.



Преглед на статистиката показва, че той е спечелил точно 100 двубоя на "Ролан Гарос". С 99 е на любимия му "Аустрелиън Опън". На най-малкия континент сърбинът има цели 10 трофея, което е повече от всеки друг в историята!



На смятания за най-престижен турнир - "Уимбълдън" Джокович е с 97 победи, а на настоящия - "US Open" балканецът е с 95, но цифрата може да расте, ако Ноле продължи с победите.



Утре вечер от 22:00 часа българско време той излиза срещу Карлос Алкарас в битка за големия финал.



Другият сблъсък противопоставя световния номер 1 Яник Синер от Италия срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим.



Ако Новак Джокович спечели турнира, то той ще се превърния в единственият тенесист в историята с 25 титли от турнир от Големия шлем на сингъл!