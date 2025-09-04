© X: RTP8000 sport България посреща Испания в първи двубой от световните квалификации за Мондиал 2026 в група "Е". Той ще е довечера от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски". Преди това в 19:00 наше време ще е другият дуел от групата ни - Грузия - Турция.



Домакините ще са подкрепяни от безпрецедентна за днешни дни подкрепа, защото съоръжението ще е пълно и 40 хиляди души ще пресъздадат магнетична атмосфера и патриотична хореография. Само Алекс Петков е под въпрос, защото е пропуснал една от последните тренировки на лагера. Всички останали са на разположение за селекционера Илиан Илиев. Той призна, че няма да обръщат внимание само на Ламин Ямал, и че това е най-голямото предизвикателство до момента в треньорската кариера.



Европейските шампиони бяха напуснати от трима в последните дни. Заради физически проблеми от лагера отпаднаха Гави, Фабиан Руис и Йереми Пино. По този повод селекционерът Луис де ла Фуенте подчерта, че няма незаменими хора. Капитанът Алваро Мората е единственият класически централен нападател, а другите опции за атаката ще са Фермин Лопес, Микел Оярсабал и Дани Олмо, които могат да играят като фалшиви деветки. На вратата най-вероятно ще е стражът на Атлетик Билбао - Унай Симон, а пред него ще са имена като Дани Карвахал и Дийн Хаусен от Реал Мадрид, докато в центъра се очаква халфът на Барселона - Педри, а до него някой измежду носителя на "Златната топка" - Родри, Микел Мерино или Мартин Зубименди. По фланговете в действие ще са Ламин Ямал и Нико Уилямс, ако няма изненади.



Прякото съперничество между българи и испанци е съставено от 5 мача - два официални и 3 проверки. Първата среща е от 21 май 1933 година в Мадрид, където сме разгромени с 0:13. Това е и най-тежкото ни поражение в историята на националния отбор срещу когото и да е от създаването на футбола у нас.



Следва нова контрола, но във Валенсия на 18 декември 1985, завършила 2:0 в полза на домакините.



Впоследствие идва златният период на "лъвовете". Като четвърти в света от Мондиал 1994, те се изправят срещу Испания на Евро 96' в Англия насред "Елънд Роуд", стадионът на местния Лийдс, където играе сегашният ни национал Илия Груев. Носителят на "Златната топка" от преди две години - Христо Стоичков открива от наказателен удар в 65-ата минута, но Петър Хубчев е изгонен с директен червен картон 7 по-късно и Алфонсо оформя крайния резултат в 74-ата минута. След това побеждаваме Румъния в същата група "В", но завършваме на точка именно зад испанците, които събират 5 и продължават към директните елиминации за наша сметка.



Две лета по-късно пътищата на "лъвовете" и Ла Фурия отново се преплитат, но в група "D" от Световното първенство във Франция. Този път иберийците са безпощадни и ни разгромяват с 1:6. Емил Костадинов е автор на почетното попадение за 1:3 в 58-ата минута чрез подаване от Даниел Боримиров. Тогава в селекцията на противника личат имена като: Андони Субисарета, Фернандо Йеро, Луис Енрике, Фернандо Мориентес, Мигел Анхел Надал и Раул. Кико и Енрике се разписват по два пъти, а Йеро го прави веднъж още в 6-ата минута от наказателен удар. България приключва на последното четвърто място групата си само с точка от Парагвай и отпада. Това е последният Мондиал, на който "лъвовете" са били към днешна дата.



За последно българи и испанци премериха сили на 20 ноември 2002 в приятелски мач на стадион "Нуево Лос Карменес" в Гранада. Хосе Мари от Атлетико Мадрид прави разликата в 10-ата минута за крайното 1:0. В редиците на домакините титуляри са звезди като: Икер Касияс, Карлос Марчена, Карлес Пуйол, Мичел Салгадо, Гути и Гайзка Мендиета. По това време Боримиров още е национал, а редом до него са: Здравко Здравков, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Георги Петров, Радостин Кишишев, Стилиян Петров, Георги Пеев, Мартин Петров, Димитър Бербатов и Владимир Манчев.



Palmsbet.com дава 31.0 коефициент за България, 8.50 - за равенство и 1.11 при успех на Испания. Bethub.bg оценява победа на домакините при 20.00, ремито се котира на 10.25, а двойката - 1.10.