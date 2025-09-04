Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (12)
Иван Иванов е на четвъртфинал на US Open без загубен сет!
Автор: Георги Куситасев 06:56
© БФ Тенис
Световният номер 1 в юношеския тенис до 18 години Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) за тази възраст след трета поредна двусетова победа. 

Този път шампионът от "Уимбълдън" спечели със 7:6(3), 6:4 срещу представителя на домакините Максимъс Дюсо

Срещата продължи 1 час и 38 минути като бе първи между тях. 

Това бе трета поредна победа за Иванов над представител на САЩ в надпреварата от три срещи като той все още е без загубен сет в надпреварата! 

В битка за място на полуфинал 16-годишният мегаталант, трениращ в школата на Рафаел Надал в Майорка, ще срещне германеца Макс Шьонхаус

Двамата се познават много добре. 

Поставеният под номер 8 в схемата победи нашенеца на полуфиналите на тазгодишния "Ролан Гарос" за юноши (2:0 сета), но Иванов се реваншира с успех на същата фаза, но на "Уимбълдън" (2:0 сета). 

Припомняме, че по-рано днес за четвъртфиналите се класира и братовчедът на Григор Димитров - Александър Василев.
