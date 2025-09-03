Статистиката между България и Испания е стряскаща! Лъвовете за първи път домакинстват!

© FB: Team Bulgaria България излиза утре вечер срещу актуалния европейски първенец Испания в първи дуел на родна земя в досегашнот съперничество между тези две нации във футбола.



Тимът ни приема на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 часа отбор, който струва над милиард евро, което също се случва за първи път (толкова скъп тим да играе срещу "лъвовете" в България).



Преглед на досегашното съперничество между тези две нации показва, че те са изиграли общо 6 двубоя!



Първият е през далечната 1933-а година - на 21-и май. Тогава страната ни допуска кошмарна загуба с 0:13 като гост в приятелска среща.



52 години по-късно трикольорите губят в ново контрола от Ла Фурия Роха, но с 0:2. Тя отново се провежда на Иберийския полуостров.



На 9-и юни 1996-а година Испания и България завършват 1:1 в среща от група "В" на ЕВРО 1996, което се провежда в Англия. Мачът се играе през малко над 24 000 зрители на стадион "Елън Роуд" в Лийдс, за чийто клубен отбор в момента играе Илия Груев-младши.



Страната ни повежда с 1:0 след гол от дузпа на Христо Стоичков, отбелязан в 65-ата минута.



Минути след това Петър Хубчев получава директен червен картон. Алфонсо изравнявава след пас на Сержи в 74-ата за крайното 1:1. Това равенство помага на Испания (5 точки) да завърши на второ място в групата с Франция (6 точки), България (4 точки) и Румъния (0 точки). Така иберийците продължават напред за сметка на страната ни.



На Мондиал 1998 Испания разбива България с гръмкото 6:1. Фернандо Мориентес и Кико вкарват по две попадения за иберийците. По веднъж се разписват Фернандо Йеро и настоящият треньор на френския и европейски клубен шампион Пари Сен Жермен Луис Енрике. За България голът вкарва Емил Костадинов след асистенция на Даниел Боримиров.



За последен път срещаме Испания през 2002-а година. Това е и единственият мач през 21-и век между тези две нации. Победата е отново за иберийците, но с 1:0. Срещата се провежда в Гранада, а голът отбелязва Хосе Мари.



Ще се окаже ли крепост стадион "Васил Левски" утре и ще видим ли първи успех за националните над тази футболна нация, предстои да разберем!