Никола Цолов отива във Формула 2!

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще кара през следващия сезон във Формула 2, научихме първи от "Фокус". Това стана ясно след като от сайта на автомобилното състезание с болиди с открити гуми и без таван, подобни на тези във Формула 1, но с много по-малка мощност и размери, направиха секция с неговото име.



Можете да я видите ТУК.



Припомняме, че от "Фокус" първи ви съобщихме още през юни, че 18-годишният българин има голяма вероятност да се доближи максимално до Формула 1, изкачвайки се във Формула 2.



Друго доказателство за истинността на новината е, че Цолов, който този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, бе част от видео на известния фризьор Константин Колев.



В него Никола, който смени прическата си именно при инфлуенсъра, без да иска разкри, че това ще е последното му състезание във Формула 3, а след повторно питане от страна на Колев, Цолов кимна с глава.



Все още новината не е обявена официално и не е ясен отборът на българина.