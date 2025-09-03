Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (5)
Никола Цолов отива във Формула 2!
Автор: Георги Куситасев 21:15Коментари (0)55
© FB: Nikola Tsolov Racing
Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще кара през следващия сезон във Формула 2, научихме първи от "Фокус".  Това стана ясно след като от сайта на автомобилното състезание с болиди с открити гуми и без таван, подобни на тези във Формула 1, но с много по-малка мощност и размери, направиха секция с неговото име. 

Можете да я видите ТУК

Припомняме, че от "Фокус" първи ви съобщихме още през юни, че 18-годишният българин има голяма вероятност да се доближи максимално до Формула 1, изкачвайки се във Формула 2. 

Друго доказателство за истинността на новината е, че Цолов, който този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, бе част от видео на известния фризьор Константин Колев.

В него Никола, който смени прическата си именно при инфлуенсъра, без да иска разкри, че това ще е последното му състезание във Формула 3, а след повторно питане от страна на Колев, Цолов кимна с глава. 

Все още новината не е обявена официално и не е ясен отборът на българина.
Още по темата: общо новини по темата: 13
29.08.2025
03.08.2025
02.08.2025
04.07.2025
27.06.2025
24.06.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Луис де ла Фуенте на въпрос на Фокус: В нашия отбор няма незаменими
 Ламин Ямал и компания тренираха на българска земя
 Илиан Илиев на въпрос на Фокус: Целта е да не оставяме Ламин Ямал сам срещу наш играч
 Националите тренират с настроение преди битката с Испания
 Кирил Десподов: Спокойни сме и с нетърпение очакваме следващия мач
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: