Спортните новини: Днес (8) | Вчера (5)
Ламин Ямал и компания тренираха на българска земя
Автор: Георги Куситасев 20:16Коментари (0)35
©
Европейският шампион Испания направи официална тренировка на Националния стадион "Васил Левски“  преди утрешния старт на световните квалификации в група "Е". 

Селекцията, струваща над милиард евро, тренира в добро настроение и с усмивка. На няколко пъти Ламин Ямал и Нико Уилямс демонстрираха добро чувство за хумор. 

Двубоят България - Испания ще се проведе в четвъртък (4 септември) на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 ч.

Срещата ще бъде ръководена от сърбина Сърджан Йованович.
