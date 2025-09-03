Илиан Илиев на въпрос на Фокус: Целта е да не оставяме Ламин Ямал сам срещу наш играч

© Селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев отговори на върпос на "Фокус" на пресконференцията преди сблъсъка с Испания.



Той бе попитан от репортера ни колко човека ще са ангажирани с опазването на Ламин Ямал, защото ако има още някого освен крайния защитник и крилото, то има възможност да се открият свободни пространства за испанците в зоната, откъдето е дошъл допълнителен играч да помага?



"Хубав въпрос, но по принцип Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Освен Ламин Ямал, мога да изброя още десет футболисти, към които имаме огромен респект. Футболът е колективна игра и не може да се концентрираме по начин, по който двама човека да пазят един съперников футболист. Работихме два-три дни. Това беше един от най-кратките лагери. Естествено, че ще се опитаме да бъдем компактни и линиите да бъдат близо една до друга, за да предотвратим такива ситуации, за които вие говорите. Целта е да не оставяме Ламин Ямал сам срещу наш играч", заяви Илиев.