Спортните новини: Днес (8) | Вчера (5)
Националите тренират с настроение преди битката с Испания
Автор: Георги Куситасев 18:48Коментари (0)69
©
Българският национален отбор по футбол направи последна тренировка преди сблъсъка с европейския шампион Испания. 

Това ще бъде първа световна квалификация за Мондиал 2026 и за двата тима. 

Срещата е утре вечер (четвъртък) от 21:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски", който ще бъде с пълен капацитет. 

Двубоят е от група "Е" и ще бъде ръководен от сръбския съдия Сърджан Йованович.

В българския т
им няма сериозни проблеми. Единствената въпросителна е нападателят Лукас Петков.

"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерът Илиан Илиев на пресконференцията преди мача.
