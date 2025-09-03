Новини
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (5)
Кирил Десподов: Спокойни сме и с нетърпение очакваме следващия мач
Автор: Георги Куситасев 18:48Коментари (0)80
©
Кирил Десподов, капитан на българския национален отбор бе част от официалната пресконференция преди домакинството срещу европейския шампион Испания на Националния стадион "Васил Левски“ в четвъртък (4 септември), от 21:45 часа в мач от световните квалификации.

"За всички нас е хубаво чувството да има такъв интерес към мача. Все пак играем срещу европейския шампион. Това са най-хубавите мачове – да излезеш да играеш срещу едни от най-добрите футболисти в света. Винаги може да извлечеш позитивизъм от тях и ако си свършиш добре работата, да си удовлетворен от работата си след това. В отбора нещата са спокойни, има настроение и с нетърпение очакваме следващия мач“, заяви Десподов относно срещата с испанците.

"Чувствам се добре, успях да изиграя 3 мача през изминалата седмица. Във форма съм, тренирах много, докато бях контузен, дори двуразово и мисля, че дори съм по-добре от преди“, добави Десподов.
