© Неформално с Георги Петков "Един човек ми взе предимството, докато карах мотора си, след което се врязах в колата... На мястото беше единственият пожарникар в Лондон, обучен да помага на паднали мотористи. За мен това е знак отгоре...".



Думите са на Марио Петров, който беше гост в "Неформално с Георги Петков".



"Детето ми тогава беше на около 5 месеца... Жена ми трябваше да идва до мен, в болницата, да се грижи за бизнеса ни с цветя и да гледа нашето дете. Заради това казвам, че човекът до мен е един път.



Имах всякакъв вид мисли в онзи момент. Имах, до някаква степен и желание да посегна на живота си...", призна Петров.



"Мисълта да загубя бокса беше непоносима... Това е нещото, което винаги съм носил със себе си", довери Марио, който е многократен шампион на ринга, влючително и зад граница.



"Баща ми боледуваше. Имаше рак. Веднъж легна да спи, събуди се и половината му тяло беше парализирано... Той е причината да се насоча към боксовата зала. За съжаление, вече не е измежду нас".



"Благодаря на Господ и на този инцидент! Без тях щях да съм поредното леке, правещо щуротии и тъпотии, както често се случва", добави още треньорът в Lonsdale & MAXFIGHT Centre.



