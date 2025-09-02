Братовчедът на Григор Димитров продължава да мачка на US Open

© БФ Тенис Братовчедът на Григор Димитров - Александър Василев се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите на Откитото първенство на САЩ (US Open).



Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев победи с 6:3, 6:2 (САЩ). Срещата продължи 70 минути. Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия).



Василев поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет срещу Мозейчук. Във втората част Василев поведе с 4:0 и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.



По-късно днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.



Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).



Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.



Вчера Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки. Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра.