Даниел Малчев от Петрич е шампион на България!
На Републиканското първенство по билярд, дивизия А – град Варна, представителят на СК ВО&ВО спечели първо място сред най-добрите състезатели в страната.

"Огромни поздравления за упоритостта, таланта и спортния дух, с които Дани изведе Петрич и СК ВО&ВО на върха", съобщават от Община Петрич. 

Клубът завършва турнира със злато за Даниел Малчев и две бронзови отличия за Радослав Милков и Сашко Димитров – общо 3 медала за СК ВО&ВО – Петрич






