Българската звезда в развлекателния спорт Русев изигра уникален двубой срещу бившия световен първенец в тежка категория Шеймъс.



Това се случи на събитието на Световната федерация по кеч (WWE) - "Clash in Paris", което се проведе снощи в зала "Paris La Défense Arena“ пред зашеметяващите 30 343 зрители по трибуните!



Пловдивчанинът записа победа след хватка за предаване (събмишън) в срещата, която бе без отказвания в стил "Добрият старомоден мач в Донибрук" ("Донибрук“ е дума за дива, непринудена битка или оспорвана, публична свободна битка, произлизаща от историческия панаир в Донибрук в Ирландия, който е бил известен с шума си. В професионалния кеч мач в Донибрук се отнася до сбиване без правила и често с използване на оръжия или мач, който наподобява сбиване в кръчма с реквизит).



Сблъсъкът, в който двамата използваха столове, маси, съндък, бъчви и какво ли още не, за да доминират над съперника, продължи над 20 игрови минути!



Друго впечатляващо бяха големите знамена на България и Ирландия, поставени около ринга, символизирайки родината на Русев и Шеймъс.



На няколко пъти публиката скандираше "Това е страхотно!" ("This is awsome"), което се случва много рядко.



Русев и Шеймъс са добри приятели извън ринга, а преди години бяха заедно в отбор, наречен "Лигата на нациите", в които беше и англичанина Уейд Барет, който снощи коментира на живо сблъсъка.



Срещата бе първа за българина в Европа от 6 години насам!



В основния сблъсък феновете на спорта видяха последната кеч среща на легендата Джон Сина на европейска почва. Той победи ютубъра Логан Пол.



