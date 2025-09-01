Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (5)
Уникален Русев с победа насред 30 000 в Париж в кеча!
Автор: Георги Куситасев 18:06Коментари (0)70
© YT: WWE
Българската звезда в развлекателния спорт Русев изигра уникален двубой срещу бившия световен първенец в тежка категория Шеймъс.

Това се случи на събитието на Световната федерация по кеч (WWE) - "Clash in Paris", което се проведе снощи в зала "Paris La Défense Arena“ пред зашеметяващите 30 343 зрители по трибуните!

Пловдивчанинът записа победа след хватка за предаване (събмишън) в срещата, която бе без отказвания в стил "Добрият старомоден мач в Донибрук" ("Донибрук“ е дума за дива, непринудена битка или оспорвана, публична свободна битка, произлизаща от историческия панаир в Донибрук в Ирландия, който е бил известен с шума си. В професионалния кеч мач в Донибрук се отнася до сбиване без правила и често с използване на оръжия или мач, който наподобява сбиване в кръчма с реквизит). 

Сблъсъкът, в който двамата използваха столове, маси, съндък, бъчви и какво ли още не, за да доминират над съперника, продължи над 20 игрови минути! 

Друго впечатляващо бяха големите знамена на България и Ирландия, поставени около ринга, символизирайки родината на Русев и Шеймъс. 

На няколко пъти публиката скандираше "Това е страхотно!" ("This is awsome"), което се случва много рядко.

Русев и Шеймъс са добри приятели извън ринга, а преди години бяха заедно в отбор, наречен "Лигата на нациите", в които беше и англичанина Уейд Барет, който снощи коментира на живо сблъсъка. 

Срещата бе първа за българина в Европа от 6 години насам! 

В основния сблъсък феновете на спорта видяха последната кеч среща на легендата Джон Сина на европейска почва. Той победи ютубъра Логан Пол.

