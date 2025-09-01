Новини
Григор Димитров е в България
Автор: Георги Куситасев 17:27
© grigor-dimitrov.com
Българската звезда в тениса Григор Димитров се завърна инкогнито в родния си град Хасково заради ангажимент, свързан с благотворителната си фондацията.

"Григор Димитров – основател на фондацията, се завърна в родния си град и зарадва малките тенис таланти! Децата имаха шанс да получат съвети, автографи и най-важното - вдъхновение от своя идол!", написаха от Фондация "Григор Димитров" в Instagram, добавяйки снимка от днес на българина с дечица.

Гришо още лекува контузия на гръден мускул, която получи в началото на юни по време на мача си от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Италия).

Димитров заяви през миналата седмица, че не иска да бърза със завръщането си на корта. 

Най-вероятно първата ни ракета няма да играе в турнири през септември.
