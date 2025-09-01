Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (5)
Официално! Филип Кръстев отиде в Англия
Автор: Георги Куситасев 16:26Коментари (0)56
© FB: Oxford United Official
Българският национал Филип Кръстев официално си намери нов отбор. Това е членът на второто ниво в английския футбол - Чемпиъншип - Оксфорд Юнайтед. 

23-годишният полузащитник отива в новия си клуб под наем от белгийския тим Ломел. Срокът на наема е до края на сезон 2025/26. 

Очаква се първият двубой на Кръстев да бъде срещу изпадналия от Висшата лига и шампион на Англия за сезон 2015/16 Лестър. 

Срещата е на 13-и септември 14:30 българско време. Оксфорд са домакините. 

През последните месеци се говореше, че Кръстев ще бъде трансферират в испанския елитен Жирона, английския Шефилд Юнайтед и друг елитен тим от Нидерландия. 

За последно Кръстев игра в елитния нидерландски Цвьоле.
Още по темата: общо новини по темата: 66
30.08.2025
27.08.2025
21.08.2025
20.08.2025
13.08.2025
05.08.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ето го класирането при отборите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025
 Цялостно класиране от Гран при на Нидерландия във Формула 1
 Вижте класирането при пилотите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025
 Тим от Втора лига уволни треньора си
 Русев излиза тази вечер пред 45 000 в Париж в мегасблъсък в кеча
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: