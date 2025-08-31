Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (1)
Ето го класирането при отборите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025
Автор: Георги Куситасев 18:31Коментари (0)93
© FB: McLaren Formula 1 Team
Класиране при отборите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025:

1. Макларън - 584 точки

2. Ферари - 260 точки

3. Мерцедес - 248 точки

4. Ред Бул - 214 точки

5. Уилямс - 80 точки

6. Астън Мартин - 62 точки

7. Рейсинг Булс - 60 точки

8. Заубер - 51 точки

9. Хаас - 44 точки

10. Алпин - 20 точки
31.08.2025






