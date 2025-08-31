Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (1)
Вижте класирането при пилотите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025
Автор: Георги Куситасев 18:31Коментари (0)85
© Facebook: F1
Класиране при пилотите във Формула 1 след 15 от общо 24 състезания на сезон 2025:

1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън) - 309 точки

2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 275 точки

3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 205 точки 

4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 184 точки

5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 151 точки

6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 109 точки

7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 64 точки

8. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - 64 точки

9. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - 37 точки

10. Исак Хаджар (Франция/Рейсинг Булс) - 37 точки

11. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - 32 точки

12. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 30 точки

13. Естебан Окон (Франция/Хаас) - 28 точки

14. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - 20 точки

15. Лиъм Лоусън (Нова Зеландия/Рейсинг Булс) - 20 точки 

16. Оливър Берман (Великобритания/ Хаас) - 16 точки

17. Карлос Сайнц-младши (Бразилия/ Уилямс) - 16 точки

18. Габриел Бортолето (Бразилия/Кик Заубер) - 14 точки

19. Юки Цунода (Япония/Ред Бул Рейсинг) - 12 точки

20. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - 0 точки 

21. Джак Дуън (Австралия/Алпин) - 0 точки
Още по темата: общо новини по темата: 2
31.08.2025
31.08.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ето го класирането при отборите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025
 Цялостно класиране от Гран при на Нидерландия във Формула 1
 Тим от Втора лига уволни треньора си
 Русев излиза тази вечер пред 45 000 в Париж в мегасблъсък в кеча
 Изумително! Диктор получи червен картон на евромач!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: