Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Тим от Втора лига уволни треньора си
Автор: Георги Куситасев 17:26Коментари (0)62
© FB: Марек Дупница
Старши треньорът Петър Колев и ФК Марек се разделиха по взаимно съгласие.

Петър Колев води отбора в продължение на почти една година и изведе тима ни до бараж за влизане в Първа лига.

В предстоящия мач с Миньор (Перник) тимът на Марек ще бъде ръководен от помощник-треньора Светослав Георгиев.

"Благодарим на г-н Колев за отдадеността и професионализма начело на нашия отбор!

Успех занапред!", написаха от Марек в социалните мрежи.
