Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Изумително! Диктор получи червен картон на евромач!
Автор: Георги Куситасев 11:31Коментари (0)76
© sportbible.com
В един от по-необичайните моменти от седмицата, коментатор на стадиона получи невиждан досега червен картон по време на значим сблъсък в Лига на конференциите.

Румънският тим Университатя Крайова си осигури място в петъчния жребий на Лигата на конференциите, след като победи отбора от Суперлигата на Турция Истанбул Башакшехир в два мача. След като записа победа с 2:1 над турския си опонент миналата седмица, Крайова се възползва от победата в четвъртък, след  голове на Александру Чикалдау, Стефан Баярам и Стивън Нсимба за обща победа с 5:2.

Около девет минути преди края на редовното време, Нсимба направи резултата 3:1. Но мигове по-късно, в доста забележителна сцена на стадион "Йон Облеменку“, нещата излязоха извън контрол, когато дикторът на стадиона на Крайова получи директен червен картон от немския съдия Даниел Шлагер.

Шлагер размаха червен картон, докато коментаторът на стадиона изкрещя името на Нсимба на присъстващите. Не е съвсем ясно защо му бе дадена заповед да напусне, но журналистът Филип Чеслински твърди, че по време на бой между играчите на двата тима, коментаторът "се е разхождал с микрофон и е викал в лицата на противниковите футболисти и съдията“. Споделете с нас в коментарите.

The stadium announcer was given a red card in a match between CS Universitatea Craiova and Başakşehir
byu/notaghostofreddit insoccer
Още по темата: общо новини по темата: 1
07.08.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 България атакува Световното по волейбол с 10 дебютанти
 Син на легенда във Формула 1 дебютира на Монца с Никола Цолов
 Спряха правата на известен наш тенисист
 Разбиха мита, че всичко е пари във футбола днес
 Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова загуби Диамантената лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: