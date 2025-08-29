Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Син на легенда във Формула 1 дебютира на Монца с Никола Цолов
Автор: Георги Куситасев 20:01Коментари (0)67
© FB: FIA Formula 3
Синът на легендарният пилот от Формула 1 Рубен Баричело - Фернандо се присъединява към Формула 3 за финала на сезона!

Той ще кара за AIX Racing като освен това става вторият потвърден играч на този отбор за следващата година, присъединявайки се към вече обявения Йеван Давид.

Фернандо Баричело е на 19 години като след по-малко от 2 седмици ще навърши 20. 

Карал е в бразилската и испанската Формула 4, както и във Формула 4 на Обединени арабски емирства. 

За момента има 21 старта, в които е постигнал 6 подиума и има 2 победи. 

Финалът на сезона във Формула 3 ще се проведе между 5-и и 7-и септември в Монца като там българинът Никола Цолов ще се опита да завърши на второ място в генералното класиране. Младият ни талант кара за Кампос Рейсинг.
Още по темата: общо новини по темата: 12
03.08.2025
02.08.2025
04.07.2025
27.06.2025
24.06.2025
24.06.2025
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спряха правата на известен наш тенисист
 Разбиха мита, че всичко е пари във футбола днес
 Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова загуби Диамантената лига
 Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
 Кошмар! България завърши без победа Световното по волейбол
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: