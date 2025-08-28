Разбиха мита, че всичко е пари във футбола днес

© FB: ФК Кайрат / FC Kairat Фразата "Всичко е пари във футбола в ден днешен" бе разбита на пух и прах в понеделник вечер когато три дебютанта стигнаха за първи път в своята история до основата фаза на турнира на богатите - Шампионска лига.



Това са казахстанският Кейрат, кипърският Пафос и норвежкият Бодьо/Глимт.



Всеки един от тях отстрани отбор с много по-голям бюджет от своя и по-голяма евроистория, доказвайки, че не всичко в цар футбол днес опира до парите.



Те са и доказателство, че понякога желанието да стигнеш до битки с най-големите е над всичко друго.



Преглед на цените на тези три отбора показва, че общо футболистите им не струват и 100 милиона евро!



Играчите на Кейрат са оценени на 13 милиона евро или колкото струват в момента тези на ЦСКА 1948 според специализирания сайт за трансфери и цени на играчи - transfermarkt.com. За сравнение Лудогрец (48.20 милиона евро), Левски (21.70 милиона евро) и ЦСКА (16.75 милиона евро) са по-скъпи от отбор, влязъл в основната фаза на Шампионска лига!



Казахстанците елиминираха шотландския Селтик, струващ над 130 милиона евро (130.4 млн. евро)!



Кипърците от Пафос могат да се похвалят, че привлякоха в редиците си звезда като Давид Луиз, но той нямаше принос при елиминирането на сръбския колос Цървена звезда.



Играчите на островитяните са 4 пъти по-евтини от западните ни съседи - 20.85 милиона евро срещу 79.20 милиона евро.



Скандинавците от Бодьо/Глимт също елиминираха по-скъп от тях съперник. Норвежкият клуб, който през последните години записва най-големите си успехи (4 пъти шампион на страната) е с обща стойност на играчите си - 54.58 милиона евро. Съперникът - Щурм Грац от Австрия е с цена на футболистите от 57.13 милиона евро.



Тези три тима са доказателство, че с правилна нагласа и с не особено голям бюджет можеш да играеш при най-добрите! Футболът е жив въпреки парите, а не с и заради тях!