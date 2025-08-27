Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (6)
Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова загуби Диамантената лига
Автор: Георги Куситасев 20:03Коментари (0)58
© FB: Athletics Weekly
Световната рекордьорка и планетарна шампионка в скока на височина Ярослава Магучих завърши на второ място на финалния турнир от Диамантената лига, провеждащ се в Цюрих, Швейцария. 

Украинката, която през миналата година подобри почти 37-годишния планетарен рекорд, държан от българката Стефка Костадинова, завърши с 2.02 метра, оставайки на втора позиция, веднага след двукратната световна шампионка в зала Никола Олислагерс. Австралийката записа поредната си победа над Магучих, финиширайки с нов рекорд на Океания от 2.04 метра.

Постижението на Олислагерс е и №1 в света за сезона.

В "Топ 3" днес влезе Морган Лейк. Тя подобри националния рекорд на Великобритания, след като преодоля точно 2.00 м за третото място.
