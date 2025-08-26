Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (6)
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
Автор: Георги Куситасев 22:32 / 26.08.2025Коментари (0)70
© Неформално с Георги Петков
Богдан Стоилов беше гост в "Неформално с Георги Петков". Боксьорът ни, с прякор Боби Джоунс, коментира своята аматьорска и професионална кариера на ринга, като поиска два реванша - с Марио Вергиев, с когото се срещна на MAX FIGHT, както и със световния шампион по кемпо Мирел Драган.

Седемкратният боксов първенец на България беше категоричен, че въпреки получаваните покани да се бие под чужд флаг през годините, иска да защитава единствено цветовете на трибагреника и да прослави родината си по света. Гостът ми беше откровен и за това дали за него е пречка в спорта фактът, че е от ромски произход.

"Аз не съм пратка. Не съм стока! Аз съм човек. Станал съм боксьор в България и искам да прославя родината си! Не желая да съм шампион за Франция или за няко
я друга държава!

Станах 7 пъти шампион на България, а когато навърших 18 години получих покана за професионална среща. Имаше един румънец - Мирел Драган, световен шампион по кемпо, който го пребих като куче, а въпреки това му дадоха мача, защото беше организатор на събитието. Предизвиквам го на реванш - където и когато си пожелае! Да, бих искал и реванш с Марио Вергиев, но ако този път получа достатъчно време за адекватна подготовка. За да покажа на какво наистина съм способен.

Улицата ме е научила на много неща. Такива, които не се учат в училище...", загатна Стоилов и добави:

"С Борислав Велев сме играли много пъти на републикански първенства. Лични приятели сме и извън ринга. Той постигна всичко с двете си ръце. Негова среща с Петър Драганов ще бъде изключително интересна!".
Още по темата: общо новини по темата: 222
21.08.2025
19.08.2025
12.08.2025
12.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Иван Иванов затрудни най-младия с победа над играч от Топ 100 на турнира на Рафаел Надал
 Огромна чест за Григор Димитров в Лондон
 Ивелин Попов: Надявам се всички наши отбори да влязат в груповите фази на евротурнирите
 Ивелин Попов пред "Фокус" за България-Испания: Нека бъдем малко по-оптимисти
 Пафос хвана дивото, но сега не трябва да изпуска питомното
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: