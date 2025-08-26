Новини
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (6)
Иван Иванов затрудни най-младия с победа над играч от Топ 100 на турнира на Рафаел Надал
Автор: Георги Куситасев 22:27 / 26.08.2025
© БФ Тенис
Талант номер 1 в българския тенис Иван Иванов изигра страхотен двубой срещу най-младия играч в света, постигнал победа над играч от "Топ 100" през сезона!

Лидерът в световната ранглиста при юношите загуби с 6:7(6), 5:7 от 220-ия в класацията при мъжете Юстин Енгел от Германия на турнира от сериите "Чалънжър", който се провежда в академията на Рафаел Надал в Манакор, Майорка. 

Двубоят продължи 2 часа и 3 минути, а 16-годишният българин деминстрира страхотна игра и се състезава като равен с равен със 17-годишния Енгел, който през сезона записа победа над 32-ия в света Алекс Микелсен от САЩ, както и над руснака Роман Сафиулин (94-и в света в момента) и австралиеца Джеймс Дъкуорт (106-и в момента). 

За Иван Иванов сега предстои участие на последния за годината турнир от Големия шлем при юношите - US Open. Откритото първенство на САЩ започва на 31-и август за подрастващите, а младокът е първи поставен в основната схема. 

Припомняме, че Иванов спечели "Уимбълдън", а преди това стигна полуфинал на "Ролан Гарос" до 18 години.
