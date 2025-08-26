Новини
Огромна чест за Григор Димитров в Лондон
Автор: Георги Куситасев 19:40Коментари (0)52
© Payhawk/Wimbledon
В английската столица Лондон откриха корт, вдъхновен от постъпка на българската звезда в тениса Григор Димитров

Съоръжението се нарича  "The Court of Resilience“ ("Кортът на издръжливостта“). Причината за името е моментът, в който българският номер 1 се ръкува контузен с Джеймс Кеотавонг при оттеглянето си на осминафиналите на тазгодишния "Уимбълдън" в двубоя, в който водеше с 2:0 сета на бъдещия шампион и номер 1 в света Яник Синер от Италия. 

"Това е е не само почит към българския тенисист, но и признание за онова, което прави спорта велик - издръжливостта, уважението към противника и достойнството дори в поражението.


Подобно признание идва от чужбина и е повод за горчив размисъл. Докато в Лондон увековечават името на българския тенисист, в родната ни България често липсват дори елементарни жестове на признателност към него. В повечето тенис клубове у нас няма дори една снимка на най-великия ни тенисист... 

Григор години наред държи България във върха на картата на световния тенис. Едва ли скоро ще имаме друг играч от подобен ранг. Признателност за постиженията му у нас обаче почти липсва, а специалистите чакат първия удобен момент да го залеят с хейт. 

Толкова за нашата нация, хората, интереса към спорта и уважението", написа гневен фен в социалните мрежи.
