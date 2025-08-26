Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (0)
Ивелин Попов: Надявам се всички наши отбори да влязат в груповите фази на евротурнирите
Автор: Георги Куситасев 19:23Коментари (0)23
© FB: Botev Plovdiv
Ивелин Попов, който е бивш капитан на националния отбор на България и трикратен носител на приза "Футболист на годината" у нас (2015, 2016 и 2017), даде ексклузивно интервю за радио и агенция "Фокус", в което говори за представянето на родните отбори в евротурнирите този сезон.

"Отборите се представят добре. Дай боже, абсолютно всички да продължат максимално напред, дай боже, и няколко клуба да влязат в груповия етап на европейските клубни турнири, защото по този начин развиват самите си клубове. Отделно другите клубове, които не играят в Европа, ще им бъде по-приятно и по-хубаво да играят срещу такива съперници, които се подвизават и на европейските сцени през седмицата", започна Попето.

"Ще използвам едно клише на Любо Пенев - "да отлепим ютията" и малко да се заговори в Европа като държава, като клубен футбол, и така. Да бъдем малко по-позитивни, за да ни се случват нещата. Понякога от стискане държим и живеем в миналото. Съдбата ни дава нови успехи, нови подвизи и нови имена в европейския футбол", завърши Попов. 

Очаквайте цялото интервю с Ивелин Попов в следващите дни на сайта на "Фокус" и по Национална радиоверига "Фокус". 
 Ивелин Попов пред "Фокус" за България-Испания: Нека бъдем малко по-оптимисти
 Пафос хвана дивото, но сега не трябва да изпуска питомното
 Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години за художествената гимнастика
 Цанко Цанков с ново изключително постижение в плуването
 Двама българи в Топ 3 на основната схема на US Open при юношите
