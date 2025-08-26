Пафос хвана дивото, но сега не трябва да изпуска питомното

© x.com/pafosfcofficial Шампионите на Кипър и Сърбия - Пафос и Цървена звезда, се изправят един срещу друг в мач-реванш от плейофа за влизане в груповата фаза на Шампионска лига. Срещата в Лимасол започва в 22:00 часа българско време, а първият мач в Белград завърши 2:1 за кипърците.



Кипърците отстраниха Макаби Тел Авив с общ резултат 2:1 и Динамо Киев с 3:0, докато "звездашите" елиминираха Линкълн Ред Импс с 6:1 и Лех Познан с 4:2, за да стигнат до тази фаза.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Звезда е 1.86, докато този за домакините е 3.80. Равенството е оценено на 4.00.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 1.87, докато евентуален триумф на кипърците е със ставка 3.70. Равенството е оценено на 3.85.