Спортните новини:
Двама българи в Топ 3 на основната схема на US Open при юношите
Автор: Георги Куситасев 11:33Коментари (0)80
© БФ Тенис
Иван Иванов (вляво) и Александър Василев (вдясно)
Иван Иванов ще е водач на основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите - US Open. 

Световният номер 1 и шампион от "Уимбълдън" е един от големите фаворити за трофея. 

Номер 4 в ранглистата Александър Василев, който е братовчед на звездата ни при мъжете Григор Димитров, ще е поставен под номер 3. 

Причината е, че световният номер 3 Якопо Васами от Италия пропуска надпреварата. 

Иванов ще бъде в горната част на схемата, а долната ще бъде оглавяване от втория в подреждането Андрес Сантамарта Роиг от Испания. 

Състезателите ни при юношите са Иванов и Василев, а при девойките ще ни представят Елизара Янева и Йоана Константинова

Състезанието при подрастващите в Ню Йорк започва на 31-и август.
Благоевград
