Спортните новини: Днес (1) | Вчера (1)
Ето кои тенисисти изкараха най-много пари до момента през сезона
Автор: Георги Куситасев 12:30Коментари (0)62
© Facebook: ATP Tour
Сезон 2025 в тениса отдавна се преполови, а тези дни стартира и последният за годината турнир от Големия шлем - US Open, на който ще бъдат раздадени рекордните 90 милиона долара. 

Победителите при мъжете и жените ще си тръгнат с чек за 5 милиона долара!

Точно преди турнира от "Фокус" проверихме кои са петимата състезатели при мъжете и жените, които са спечелили най-много от старта на 2025-а година. 

На първо място е световният номер 2 Карлос Алкарас. Испанецът е изкарал общо 48 милиона долара, включвайки и приходите от реклами, освен тези от състезания. 

Втори е световният номер 1 Яник Синер. Италианецът, който пропусна част от сезона поради наказание за допинг е постигнал 47 милиона долара. 

"Топ 3" допълва световната номер 3 Коко Гоф. Американката, която този сезон спечели първа титла от "Ролан Гарос", е заработила 37 милиона долара. 

На четвърто място е легендата Новак Джокович. Сърбинът, който ще атакува в Ню Йорк за пореден път рекордната 25-а титла от Шлема, е прибрал 29 милиона долара, а "Топ 5" затваря лидерката в ранглистата при жените Арина Сабаленка. Представителката на Беларус е с 27 милиона долара повече в сметката си от януари насам.






