Гьокереш заплати глоба от 300 хиляди евро на Спортинг, а те купиха за тях нова голова машина
Автор: Георги Куситасев 17:18
© Facebook: Sporting CP
Шампионът на Португалия Спортинг (Лисабон) е известен с добрите си скаути, както и създаването на страхотни играчи, които впоследствие препродава за милиони. 

Шведската голова машина Виктор Гьокереш е от тях. 

Той премина от столичани във вицешампиона на Англия Арсенал за 75 милиона евро. 

Интересното е, че скандинавецът с унгарски корени е трябвало да заплати на Спортинг глоба от почти 300 000 евро за това, че не се е явил на предсезонната подготовка преди трансфера си при "артилеристите". 

За точно тези пари грандът от Лисабон привлече от руския Спартак (Москва) левия бек Рикардо Манжаш

27-годишният футболист прави страхотен старт на сезона в Примейра лига като вече има 2 гола в 2 мача за новия си тим! Той дори бе избран за играч на мача в двубоя с Арука (6:0). 

За статистиката Гьокереш не вкара гол при дебюта си за Арсенал във Висшата лига на Англия при успеха с 1:0 над Манчестър Юнайтед в първи кръг от новия сезон.
