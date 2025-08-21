Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (2)
Русев влиза в дуел с Шеймъс в последното шоу на Джон Сина в Европа
Автор: Георги Куситасев 16:57Коментари (0)45
© WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE) ще участва в мегадвубой срещу бившия световен първенец в тежка категория Шеймъс. 

Двамата ще продължат враждата си в...Париж. Събитието на най-голямата компания в развлекателния спорт се нарича "Clash in Paris". То ще се проведе на 31-и август в зала "Paris La Défense Arena“, която побира цели 45 000 зрители. 

Срещата е първа за българина в Европа от 6 години насам! 

Шоуто ще бъде излъчено на живо по Netflix.

В основния сблъсък феновете на спорта ще видят последната кеч среща на легендата Джон Сина на европейска почва. 

Американецът ще се изправи срещу ютубъра Логан Пол

Друг интригуващ сблъсък ще е този за световната титла в тежка категория между Сет Ролинс, Джей Усо, Ел Ей Найт и СМ Пънк.
Статистика: