Софка и приятели връщат хандбалния дух в Благоевград
Автор: Георги Кирилов 16:27Коментари (0)63
Благоевград ще стане арена на истински спортен празник – на 23 август (събота) от 17:00 часа в залата по хандбал на Спортния интернат ще се проведе среща между бивши и настоящи състезатели по ханбал.

В мача ще вземат участие играчи, които продължават кариерите си в чужбина. От САЩ пристига прочутият вратар на набор 1989 г. – Тодор Аврамов, пазил дълги години вратата на отбора. От Китай ще се включи разпределителят Борислав Павлов, който освен състезател е и треньор на подрастващи хандбалисти.

Събитието се организира в чест на легендарната Софка Арабаджиева – обичана фигура в благоевградския спорт, и има за цел да вдъхнови младите надежди в хандбала. 

Очаква се срещата да се превърне в незабравим празник за спортната общност в Благоевград и за всички почитатели на хандбала.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
