© Неформално с Георги Петков "Ако Никола Стоянов иска да се бие с Борислав Велев, първо ще трябва да премине през мен!".



Това сподели Олексий Ширяев, който беше гост в "Неформално с Георги Петков".



Украинският боксьор, който стана шампион на България съвсем скоро, за пореден път предизвика състезателя на Revolution Boxing Promotion.



"Оставам с впечатлението, че той ме избягва. Сякаш не обръща внимание на моите думи. А с треньора ни Владислав Георгиев вече говорихме, че искаме такава среща. Никола настоява за мач с Рой, но това няма как да се случи толкова лесно. Има си стъпки, които трябва да бъдат извървяни преди това", коментира още Льоха, както го наричат в "Левски".



"В този клуб сме едно голямо семейство. За мен е много ценно да провеждам спаринги с боксьори като Рой, Ясен, Владимир Георгиев... Както и за тях, когато аз се включвам в тяхната подготовка. Вече съм и помощник-треньор в клуба, което е страхотно за мен.



Бате Влади е пич и чудесен треньор! Президентът ни също е много качествен човек, на когото наистина му пука за нас и за случващото се в залата.



Не беше лесно, когато трябваше да пътувам по два часа от Лозен за тренировка, но и през това минах", споделя Ширяев, който продължава да очаква личната си карта, за да може да защитава флага на България на международната боксова сцена.



"Майка ми и баща ми са в Украйна... Нашият град е на границата между двете страни. Там може да бъдеш военизиран както за едната, така и за другата... Разбира се, че най-важното е цялата тази лудост да приключи и всичко да се върне към нормалното. Дано се случи така", пожела Олексий.



Вижте целия ни разговор с него, в който той сподели за първи път подробности за личния си живот, инженерното си образование, страстта си към моторите, за своята професия и професионални стремежи!