Реал на Алонсо стартира новия сезон с домакинство

© x.com/RMadridPix Реал Мадрид приема Осасуна в последен мач от първи кръг на испанската Ла Лига. Двубоят на ст. "Сантяго Бернабеу" започва в 22:00 часа българско време.



Официален дебют начело на "белия балет" ще направи Чаби Алонсо, който през лятото замени Карло Анчелоти. Мадридчани пожелаха дебютния им мач от кампанията да бъде отложен, но молбата им не бе уважена и те изиграха само една контрола след участието си на Световното клубно първенство в САЩ. Последната официална среща между двата клуба в Памплона завърши 1:1.



Осасуна също намери нов треньор това лято - италианецът Алесио Лиши, който замени Висенте Морено. "Червените" завършиха на 9-о място през миналия сезон, като малко не им достигна да се класират за европейските клубни турнири. Осасуна изигра 6 контроли през лятото, но спечели само една от тях. Осасуна няма победа в последните си 5 официални срещи с Реал, като последният успех на Осасуна над столичани датира от януари 2011 г.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Реал е 1.23, докато този за гостите е 12.00. Равенството е оценено на 6.50.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за столичани е оценен на 1.23, докато евентуален триумф на Осасуна е със ставка 14.00. Равенството е оценено на 6.25.