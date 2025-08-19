Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (3)
Реал на Алонсо стартира новия сезон с домакинство
Автор: Лъчезар Тодоров 07:21Коментари (0)62
© x.com/RMadridPix
Реал Мадрид приема Осасуна в последен мач от първи кръг на испанската Ла Лига. Двубоят на ст. "Сантяго Бернабеу" започва в 22:00 часа българско време.

Официален дебют начело на "белия балет" ще направи Чаби Алонсо, който през лятото замени Карло Анчелоти. Мадридчани пожелаха дебютния им мач от кампанията да бъде отложен, но молбата им не бе уважена и те изиграха само една контрола след участието си на Световното клубно първенство в САЩ. Последната официална среща между двата клуба в Памплона завърши 1:1.

Осасуна също намери нов треньор това лято - италианецът Алесио Лиши, който замени Висенте Морено. "Червените" завършиха на 9-о място през миналия сезон, като малко не им достигна да се класират за европейските клубни турнири. Осасуна изигра 6 контроли през лятото, но спечели само една от тях. Осасуна няма победа в последните си 5 официални срещи с Реал, като последният успех на Осасуна над столичани датира от януари 2011 г.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Реал е 1.23, докато този за гостите е 12.00. Равенството е оценено на 6.50.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за столичани е оценен на 1.23, докато евентуален триумф на Осасуна е със ставка 14.00. Равенството е оценено на 6.25.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вихрен продължава да лети след завръщането си във Втора лига
 Добруджа ще домакинства на Ботев Враца на своя стадион
 Изключително! Братовчедът на Григор Димитров с дебютна победа на Чалънджър!
 България финишира четвърта на Световното по волейбол U21
 Щутгарт и Байерн откриват сезона със Суперкупата на страната
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: