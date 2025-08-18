Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (1)
Вихрен продължава да лети след завръщането си във Втора лига
Автор: Георги Куситасев 22:27Коментари (0)40
© FB: ОФК ВИХРЕН САНДАНСКИ
Вихрен (Сандански) победи с 1:0 Лудогорец II като гост в среща от IV кръг на Втора лига.

Двубоят се игра на Тренировъчен център на ПФК Лудогорец 1945 в Разград. 

Попадението за Вихрен отбеляза бразилецът Лео Ферейра. Той бе точен още във 2-ата минута. 

С успеха новакът във втория ни ешалон вече е с 9 точки и дели 2-о/3-о място с Дунав (Русе), който обаче е с мач по-малко. 

Лудогорец II са 10-и с 3 пункта. 

В следващия кръг Вихрен домакинства на Дунав (Русе) в директна битка за второто място.
Още по темата: общо новини по темата: 1
25.07.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Добруджа ще домакинства на Ботев Враца на своя стадион
 Изключително! Братовчедът на Григор Димитров с дебютна победа на Чалънджър!
 България финишира четвърта на Световното по волейбол U21
 Щутгарт и Байерн откриват сезона със Суперкупата на страната
 Иван Иванов разкри кой бивш Топ 5 играч е побеждавал пред погледа на легенда
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: