Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Добруджа ще домакинства на Ботев Враца на своя стадион
Автор: Георги Куситасев 20:36Коментари (0)0
© FB: ФК Добруджа 1919
Новакът в родния футболен елит Добруджа ще приеме Ботев (Враца) на своя стадион "Дружба". 

Това потвърди пред "Фокус" сигурен източник. 

Срещата от 6-и кръг на Първа лига ще се проведе тази неделя (24-и август) от 17:45 часа. 

До този момент спечелилият Втора лига през миналата кампания тим играеше на стадиона на Спартак (Варна) - "Коритото" в морската ни столица срещите си от Първа лига.

Причината бе, че тяхното съоръжение не получи лиценз от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз. 

Така добричлии трябваше да приемат Славия и ЦСКА 1948 вън от техния дом. Въпреки това Добруджа записа два успеха с по 2:1.
