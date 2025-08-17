Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
България финишира четвърта на Световното по волейбол U21
Автор: Георги Куситасев 14:16Коментари (0)74
© БВ Волейбол
България завърши на четвърто място на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години, което се провежда в Индонезия. 

В малкия финал възпитаничките на Драган Нешич отстъпиха на тима на Бразилия с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) гейма. 

Двата тима играха и в груповата фаза като тогава също южноамериканките стигнаха до победата, но без да допуснат гейм.

Ребека бе най-резултатна за победителките, финишир
айки с 24 точки, а Хелена добави 21. 

За България за пореден път над всички бе звездата ни Ива Дудова. 198-сантиметровият ни диагонал завърши с 18 точки. Капитанката Виктория Коева реализира 15. 

В битка за световната титла от 15:00 часа българско време един срещу друг излизат съставите на Италия и Япония.






