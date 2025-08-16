Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (2)
Иван Иванов разкри кой бивш Топ 5 играч е побеждавал пред погледа на легенда
Автор: Георги Куситасев 11:26Коментари (0)52
© Фокус
Българският мегаталант в тениса Иван Иванов разкри в ексклузивно интервю пред "Фокус", че в тренировъчен сет е победил бившия номер 5 в света Андрей Рубльов от Русия пред погледа на легендата Марат Сафин, който оглавяваше ранглистата при мъжете в началото на този век!

"...играхме сет с Рубльов и наистина не мина много добре за него. Но все пак това е тренировка. Ако мога да постигна това и в мач, ще е нещо незабравимо", започна скромно Иванов, след което бе попитан как точно финишира сета: 

"7 на 5 в моя полза", разкри 16-годишният ни мегаталант. 

Това се случва на клей преди Откритото първенство на Франция "Ролан Гарос". Точно в този турнир Иванов стигнал полуфинал при юношите на сингъл. Интересното е, че най-силната настилка на Рубльов е точно клея, където има 2 четвъртфинала на "Ролан Гарос" при мъжете. 

Днес стана ясно, че Иван Иванов е и първият тенисист, който си осигури участие за Финалния Мастърс на най-добрите 8 състезатели до 18 години, който ще се проведе в Чънду, Китай в края на годината. Това ще е и последното състезание за младока ни при юношите.
