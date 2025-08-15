Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (0)
БФС пуснаха програмата за следващите два кръга в Първа лига
Автор: Георги Куситасев 20:43Коментари (0)10
© FB: Български футболен съюз
Българският футболен съюз пусна програмата за 6-и и 7-и кръг в Първа лига. 

Както вече стана ясно Левски няма да играе двубоя си от 6-и кръг срещу Ботев (Пловдив) по план, а причината е класирането на "сините" за плейофите в Лига на конференциите. 

Ето и пълната пограма на срещите за 6-и и 7-и кръг: 

VI кръг

22.08 /петък/

Локомотив 1929 Сф - Спартак 1918 Вн 20.30 

23.08 /събота/

Монтана 1921 - Септември Сф 19.00 

Черно море Вн - Локомотив 1926 Пд 21.15

24.08 /неделя/

Добруджа 1919 Дч - Ботев Вр 17.45

ЦСКА Сф - ЦСКА 1948 Сф 20.15

25.08/понеделник/

Славия 1913 - Арда 1924 Кж 19.00

Берое СЗ - Лудогорец 1945 21.15

Ботев Пд - Левски Сф - Отлага се

VII кръг

29.08 /петък/

Монтана 1921 - Добруджа 1919 Дч 17.30

Ботев Вр - Черно море Вн 19.45

Септември Сф - Локомотив 1929 Сф 22.00

30.08 /събота/

Спартак 1918 Вн - Локомотив 1926 Пд 19.00

Славия 1913 - ЦСКА Сф 21.15

31.08 /неделя/

Левски Сф - ЦСКА 1948 Сф 19.15

Лудогорец 1945 Рз - Ботев Пд 21.30

01.09/понеделник/

Арда 1924 Кж - Берое СЗ 20.00
