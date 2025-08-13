Новини
България разби САЩ за място в Топ 8 на Световното в Индонезия
Автор: Лъчезар Тодоров 13:51Коментари (0)40
© en.volleyballworld.com
България победи САЩ с 3:0 гейма (25:23, 25:16, 25:15) в осминафинален мач от Световното първенство по волейбол за жени до 21 години, което се провежда в Индонезия.

Над всички за младите "лъвици" бе капитанът Виктория Коева с 13 точки (3 блока, 2 аса), докато Ива Дудова добави 12 точки (1 ас).

Съперник на България на 1/4-финал ще бъде победителят от двойката Полша - Пуерто Рико, като двубоят ще се проведе в петък, 15 август.






