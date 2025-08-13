Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (5)
Ференцварош отстрани Лудогорец от Шампионска лига
Автор: Георги Куситасев 07:23Коментари (0)74
© FB: Ferencvárosi Torna Cl
Унгарският шампион Ференцварош отстрани българския първенец Лудогорец от тазгодишната кампания в Шампионска лига.

Съставът, воден от бившия съотборник на Димитър Бербатов в Тотнъм - Роби Кийн, спечели домакинството си с 3:0 и с общ резултат 3:0 (Първият мач в България приключи при нулево равенство) продължава към плейофната фаза. 

Двубоят днес се игра на стадион "Групама арена" в Будапеща. 

Ивайло Чочев вкара гол с глава в 6-ата минута в полза на Лудогорец след центриране от фал в наказателното поле на домакините, но попадението не беше зачетено заради засада, потвърдена от ВАР.

Резултатът откри Барнабаш Варга (на снимката) в 38-ата минута след асистенция на Бенце Йотвьош

Отново Варга бе точен за 2:0. Това се случи в 79-ата минута след пас на влезлия като резерва Жомбор Грубер

Класиката 3:0 оформи Габор Салай в 86-ата минута. 

В битка за място в основната фаза на Шампионска лига Ференцварош ще играе с азерския Карабах, който разби по-рано днес шампиона на Северна Македония - Шкендия. Любопитното е, че Лудогорец ще играе за място в основната фаза на Лига Европа точно срещу Шкендия. 

Българите ще бъде гости в първия мач и домакини на реванша. Двубоите са на 21-и и 28-и август.
Статистика: