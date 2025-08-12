Новини
Спортните новини:
Ето кой ще замени Григор Димитров на US Open
Автор: Георги Куситасев 22:17Коментари (0)46
© FB: Wimbledon
Българската звезда в тениса Григор Димитров официално ще пропусне Откритото първенство на САЩ - "US Open". 

Това ще бъде и негово първо оттегляне от турнир от Големия шлем след 58 поредни участия! 

Причината е скъсването на гръдния мускул по време на сблъсъка от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу световния номер 1 Яник Синер от Италия, коствал му отказването след като бе взел първите два сета в двубоя. 

Мястото в основната схема, което полуфиналистът от надпреварата през 2019-а година освободи, ще бъде заето от чилиеца Алехандро Табило, който бе първа резерва.
