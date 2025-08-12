Лудогорец с тежко гостуване в Унгария

© facebook.com/pfcludogorets1945 Шампионът на Унгария Ференцварош е домакин на първенеца на България Лудогорец в мач-реванш от трети предварителен кръг на Шампионска лига. Първата среща в Разград завърши 0:0, а днешният двубой в Будапеща започва в 21:15 часа българско време. Главен съдия на сблъсъка е Алехандро Ернандес от Испания.



Възпитаниците на Роби Кийн елиминираха арменския Ноа с общ резултат 6:4, а в първенството на Унгария има две победи в първите си два мача. Преди първия мач миналата седмица, двата отбора се бяха срещали общо 4 пъти - 2 пъти в Лига Европа през 2019 г., когато Лудогорец спечели гостуването си с 3:0, а срещата в България финишира 1:1. Следващите им две срещи бяха контроли през 2021 и 2022 г., като първата приключи 3:1, а втората 3:0 за унгарците.



Играчите на Руи Мота отстраниха Динамо Минск и Риека след продължения, а в родното първенство "зелените" имат 4 победи от 4 мача.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на унгарците е 1.48, докато този за Лудогорец е 7.00. Равенството е оценено на 4.33.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Ференцварош е оценен на 1.49, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 6.75. Равенството е оценено на 4.15.