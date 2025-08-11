Братовчедът на Григор Димитров остава сред най-добрите 4 в света

© БФ Тенис Александър Василев остава под номер 4 в световната ранглиста по тенис за юноши до 18 години.



Братовчедът на звездата ни при мъжете Григор Димитров заема рекордната за него позиция за поредна седмица.



Припомняме, че 18-годишният левичар стигна полуфиналите на сингъл на "Уимбълдън" за юноши, а преди това се класира за четвъртфиналите на "Ролан Гарос" за същата възраст.



Василев има в актива си 2183 точки, спечелени в 22 турнира.



Лидер в класацията е шампионът от Откритото първенство на Великобритания до 18 години Иван Иванов.



България има още един състезател в "Топ 100". Това е Димитър Кисимов. Той остава под номер 87.



Василев стигна до дебютен финал на турнир при мъжете. Това се случи на надпреварата в София от сериите "Фючърс", провела се през изминалата седмица.



През тази 18-годишният ни талант получи "уайлд кард" за основната схема на състезанието е по-високия ранг - "Чалънджър", което също се провежда в столицата.



Ето кога стартира неговото участие в състезанието.