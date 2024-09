Контузия спря Григор Димитров от полуфинал на US Open

© US Open Tennis Championships Григор Димитров загуби от Франсис Тиафо с 1:3 (3:6, 7:6(5), 3:6, 1:4 и отказване) сета в четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ по тенис - US Open.



Двубоят продължи точно 3 часа.



Българинът загуби първата част след множество непредизвикани грешки, а във втората падаше с 1:4, но сътвори обрат, взимайки частта след тайбрек.



В третата при 2:3 Тиафо проби, след което постепенно Григор започна да изпитва трудности, причинени най-вероятно от контузията, получена на осминафиналите на "Уимбълдън" по-рано през сезона.



След края на този сет, отишъл в полза на Тиафо, Димитров се възползва от медицински таймаут, но в четвъртата част се видя, че няма как да се върне на 100% и в крайна сметка българинът се отказа.



Двубоят бе наблюдаван "на живо" от легендите от близкото минало Роджър Федерер и Тим Хенман.



Именно на най-големия корт в света - "Артър Аш", където се игра днешния сблъсък, Григор обърна от 1:2 сета на 3:2 сета своя кумир Федерер през 2019-а година, за да стигне до полуфинала на тогавашния US Open.



В битка за място на големия финал Тиафо ще спори със своя сънародник Тейлър Фриц, който спечели в 4 сета срещу Александър Зверев.